«Зенит» обыграл «Спартак» по пенальти, но упал в нижнюю сетку плей-офф ФОНБЕТ Кубка России

«Зенит» в домашнем матче шестого тура группового этапа пути РПЛ ФОНБЕТ Кубка России победил по пенальти «Спартак».

Основное время завершилось со счетом 0:0, после чего игроки обоих клубов устроили драку, в результате которой у «Спартака» удалили Александра Соболева, Александра Селихова и Шамара Николсона, а у «Зенита» - Родригао, Малкома и Вильмара Барриоса.

В серии пенальти «Зенит» победил со счетом 4:2. Решающий удар произвел экс-спартаковец Зелимхан Бакаев.

Таким образом, красно-белые с 13 очками выиграли группу В и продолжат борьбу в верхней сетке плей-офф путь РПЛ. Команда Сергея Семака, набрав 11 очков, опустилась на третье место в группе и будут в дальнейшем выступать в пути регионов.

Соперники команд в обоих сетках определятся с помощью жеребьевки.

ФОНБЕТ Кубок России

Путь РПЛ

Группа В

6-й тур

ФК «Зенит» (Санкт-Петербург) - ФК «Спартак» (Москва) - 0:0 (пен. 4:2)

«Зенит»: Иван, Дуглас, Родригао, Чистяков (Бакаев,90), Караваев (Мостовой, 61), Кузяев, Барриос, Вендел, Клаудиньо (Ерохин, 83), Малком (Мантуан, 84), Сереев (Кассьерра, 46)

«Спартак»: Максименко, Рыбус, Джикия, Классен, Литвинов, Зобнин, Промес, Пруцев (Зобнин, 90), Хлусевич, Денисов, Соболев (Николсон, 67)