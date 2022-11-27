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Ловрен выйдет в стартовом составе сборной Хорватии, Влашич остался в запасе

Встреча между сборными Хорватии и Канады начнется в 19:00.
27 ноября 2022 18:05
автор: Александр Евграфов

Сборные Хорватии и Канады назвали стартовые составы на матч чемпионата мира в группе F.

Сборная Хорватии: Ливакович, Перишич, Ловрен, Ковачич, Крамарич, Модрич, Брозович, Ливайя, Соса, Гвардиол, Юранович.

Сборная Канады: Борян, Витория, Миллер, Джонстон, Ларея, Хатчинсон, Эуштакиу, Бушэнэн, Дэвис, Ларин, Дэвид.

В первом туре группового раунда футболисты Хорватии сыграли нулевую ничью с марроканцами, а сборная Канады уступила команде Бельгии – 0:1.

Встречу, которая начнется в 19 часов по московскому времени, рассудит бригада судей из Уругвая во главе Андерсом Матонте. Ему будут помогать Николас Таран и Мартин Соппи.

источник: «Советский спорт»
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