Ловрен выйдет в стартовом составе сборной Хорватии, Влашич остался в запасе

Сборные Хорватии и Канады назвали стартовые составы на матч чемпионата мира в группе F.

Сборная Хорватии: Ливакович, Перишич, Ловрен, Ковачич, Крамарич, Модрич, Брозович, Ливайя, Соса, Гвардиол, Юранович.

Сборная Канады: Борян, Витория, Миллер, Джонстон, Ларея, Хатчинсон, Эуштакиу, Бушэнэн, Дэвис, Ларин, Дэвид.

В первом туре группового раунда футболисты Хорватии сыграли нулевую ничью с марроканцами, а сборная Канады уступила команде Бельгии – 0:1.

Встречу, которая начнется в 19 часов по московскому времени, рассудит бригада судей из Уругвая во главе Андерсом Матонте. Ему будут помогать Николас Таран и Мартин Соппи.