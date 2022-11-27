Игроки «Зенита» и «Спартака» устроили драку после завершения основного времени матча

Закончилось основное время матча шестого тура группового этапа пути РПЛ ФОНБЕТ Кубка России между «Зенитом» и «Спартаков».

Футболисты сразу после свистка устроили драку, после которой VAR стал определять игроков, которые могут получить красную карточку, в итоге у «Спартака» удалили Александра Соболева, Александра Селихова и Шамара Николсона, а у «Зенита» Родригао, Малкома и Вильмара Барриоса.

Добавим, что независимо от результата пенальти «Спартак» выиграл группу В, а «Зенит» с третьего места опустился в путь регионов.