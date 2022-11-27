«Крылья Советов» победили «Факел» в матче ФОНБЕТ Кубок России

Хотя бы подрались — и на том спасибо! Как «Зенит» и «Спартак» вместо футбола устроили побоище с шестью красными карточками

Матч 6-го тура Кубка России в Санкт-Петербурге завершился 0:0 и грандиозной дракой стенка на стенку. В серии пенальти победу праздновали зенитовцы, которые остались на третьем месте в группе и теперь, в отличие от спартаковцев, продолжат борьбу не в верхней, а в нижней половине сетки без права на ошибку.