«Крылья Советов» победили «Факел» в матче ФОНБЕТ Кубок России

Футболисты «Крыльев Советов» победили «Факел» в матче шестого, заключительного тура группового раунда Кубка России. Матч группы B в Самаре завершился со счетом 1:0 в пользу хозяев поля.
Единственный гол в матче забил на 66-й минуте Дмитрий Цыпченко.
Победа позволила «Крыльям Советов» набрать 12 очков и занять второе место в группе B и продолжить борьбу в турнире в верхней части плей-офф (путь РПЛ).
Первое место в группе В занял действующий обладатель Кубка России московский «Спартак». Чемпион России «Зенит» остался на третьем месте и продолжит участвовать в турнире через путь регионов. «Факел» в шести играх группового этапа очков не набрал.
источник: «Советский спорт»