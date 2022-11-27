Сборная Бельгии впервые за 28 лет проиграла на групповом этапе чемпионата мира

Сборная Бельгии потерпела первое поражение на групповом этапе чемпионата мира с 1994 года.

Отметим, что бельгийская национальная команда проиграла сборной Марокко (0:2) в матче второго тура группового этапа чемпионата мира в Катаре.

Сообщается, что предыдущий проигрыш в группе у красных дьяволов случился на чемпионате мира в США, в 1994 году. Тогда сборная Германии одолела бельгийцев со счетом 3:2. С тех пор команда удерживала серию без поражений на групповых этапах мундиалей (восемь побед и пять ничьих).

Добавим, что в настоящий момент на чемпионате мира в Катаре сборная Бельгии занимает второе место в группе F, набрав три очка после двух туров. 1 декабря подопечные Роберто Мартинеса встретятся с хорватами.