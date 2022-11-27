Карпин считает, что «Ростов» провел один из лучших матчей в сезоне против «Ахмата»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин дал комментарий после победы своей команды над «Ахматом» (3:0) в матче шестого тура группового этапа Кубка России.

«Сегодня мы провели один из лучших матчей в сезоне. Футболисты хорошо действовали во всех линиях, спасибо им», - приводит слова специалиста пресс-служба южан.

«Ростов» набрал 9 очков и переместился с последней на вторую строчку турнирной таблицы, что позволит команде продолжить борьбу в верхней сетке плей-офф. У «Ахмата» также 9 очков, грозненская команда отправляется в плей-офф через Путь регионов с третьего места в группе.