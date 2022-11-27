Тренер сборной Коста-Рики мечтает о выходе своей команды в плей-офф ЧМ-2022

Главный тренер сборной Коста-Рики Луис Фернандо Суарес поделился эмоциями от победы своей национальной команды над Японией (1:0) в матче второго тура группового этапа чемпионата мира в Катаре.

Отметим, что единственный гол встречи забил костариканский защитник Кейшер Фуллер на 81-й минуте.

Я в восторге от этой победы. Тот факт, что мы добились победы над сборной Японии, должен высоко цениться. Все футболисты Коста-Рики, включая меня, тренера мечтают о выходе в 1/8 финала этого замечательного турнира», – приводят слова Суареса испанские СМИ.

Добавим, что по итогам двух туров сборная Коста-Рики занимает третью строчку в группе E, набрав три очка. В заключительном матче группового этапа костариканцами предстоит встретится со сборной Германии (1 декабря).