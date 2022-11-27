Тренер «Динамо» Йоканович: Мы заслужили место в плей-офф Кубка России

Главный тренер «Динамо» Славиша Йоканович прокомментировал победу своей команды над «Оренбургом» (1:0) в матче шестого тура группового этапа Кубка России.

«Эта игра была очень тяжёлой для нас, как и предыдущие два матча против «Оренбурга» в этом сезоне. Мы показали свою амбициозность, были полностью сконцентрированы, отлично атаковали, находили свободные зоны и создали много моментов. Мы сыграли как команда и заслужили эту победу и место в плей-офф Кубка России», - приводит слова специалиста пресс-служба бело-голубых.

«Динамо» набрало 10 очков и заняло первое место в группе С, обеспечив себе участие в плей-офф. «Ростов», победив «Ахмат», сравнялся с грозненской командой по очкам, но за счет дополнительных показателей стал вторым. «Ахмат» же отправляется в плей-офф через Путь регионов с третьего места в группе.