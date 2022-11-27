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Флик назвал Бускетса – сердцем сборной Испании

27 ноября сборная Германии сыграет с испанцами во втором туре группового этапа ЧМ-2022.
27 ноября 2022 18:59
автор: Глеб Шевяков

Главный тренер сборной Германии Ханс-Дитер Флик оценил уровень сборной Испании на чемпионате мира в Катаре.

Отметим, что национальные команды встретятся в матче второго тура группового этапа мундиаля, 27 ноября, в воскресенье. Начало – 22:00.

«Я испытываю огромное уважение к наставнику испанцев Луису Энрике. Мы виделись несколько раз. Он построил фантастическую молодую команду. Жаль, я не увижу в составе Испании любимого футболиста – Тиаго, однако у них все еще есть Бускетс – настоящее сердце команды. Мы в предвкушении отличного противостояния», – приводит слова Флика немецкая пресса.

Добавим, что в настоящий момент в группе E сборная Испании занимает первое, набрав три очка. Германия замыкает группу (4-е место), не имея в своем активе очков.

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