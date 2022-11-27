Зиеш признан лучшим игроком матча Бельгия - Марокко на ЧМ-2022

Сборная Марокко оказалась сильнее национальной команды Бельгии в матче второго тура группового этапа чемпионата мира-2022 в Катаре. Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу африканцев.
Лучшим игроком матча был признан вингер марокканцев Хаким Зиеш, отметившийся результативной передачей.
Команда Валида Реграгуи с четырьмя очками возглавила турнирную таблицу квартета F. Подопечные Роберто Мартинеса находятся на второй строчке, имея в своем активе три очка.
В следующем туре Марокко сыграет с Канадой, а Бельгии будет противостоять Хорватия. Обе встречи состоятся 1 декабря.
источник: «Советский спорт»