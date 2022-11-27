Энрике – о Гави: Он может стать игроком, который ознаменует эпоху 

Главный тренер сборной Испании Луис Энрике поделился мнением об игре полузащитника своей команды Гави.

Отмечается, что в матче первого тура группового этапа чемпионата мира в Катаре 18-летний испанец стал самым молодым автором гола в истории мирового первенства.

«В 18 лет он уже обладает уверенностью и хладнокровием. Гави уникален во всем. В техническом плане и в физических данных. Он отличается трудолюбием. Он должен развиваться и тогда, он может стать игроком, который ознаменует эпоху», — приводят слова Энрике испанские СМИ.

Добавим, что на данный момент сборная Испании лидирует в группе E. Во втором туре мундиаля подопечные Энрике встретятся со сборной Германии. Встреча состоится в воскресенье, 27 ноября. Начало – 22:00 мск.