ФОНБЕТ Кубок России. «Краснодар» и «Локомотив» после первых таймов выигрывают в своих матчах

Завершились первые таймы в матчах группы А пути РПЛ ФОНБЕТ Кубка России.
«Краснодар» дома обыгрывает «Химки» со счетом 2:1. За быков забили Эдуард Сперцян (13-я минута) и Джон Кордоба (32), у красно-черных - Бутта Магомедов (30).
«Локомотив» благодаря голам Наяира Тикнизяна (30) и Франсуа Камано (33) побеждает «Пари НН» - 2:0.
Если результаты после вторых таймов не изменятся, в высшую сетку плей-офф попадут «Краснодар» и «Локомотив», а в нижнюю - «Пари НН». «Химки» при любых исходах игр не смогут продолжить борьбу в ФОНБЕТ Кубке России.
источник: «Советский спорт»