Месси может продолжить карьеру в «Интер Майами» 

Форвард «ПСЖ» Лионель Месси рассматривает возможность подписать контракт с «Интером Майами» в следующее летнее трансферное окно. Об этом сообщает британская пресса.

Отмечается, что американский клуб готов сделать аргентинца самым высокооплачиваемым футболистом в истории MLS.

Как утверждает источник, соглашение 35-летнего нападающего с парижанами истекает в июне 2023 года, поэтому игрок готов рассматривать другие варианты продолжения карьеры. В подписании Месси заинтересован владелец «Интера» Дэвид Бекхэм.

Напомним, что Месси выступает за «ПСЖ» с августа 2021 года. В текущем сезоне за парижскую команду он провел 19 матчей, забил 12 голов и отдал 14 результативных передач.