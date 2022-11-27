Вячеслав Варюшин: Драка не делает чести Соболеву, для «Спартака» дисквалификация будет проблемкой

Бывший арбитр Вячеслав Варюшин высказался о потасовке в матче ФОНБЕТ Кубка России между «Зенитом» и «Спартаком».

Напомним, что драка произошла после завершения основного времени матча (на тот момент счет был 0:0). У «Спартака» удалили Александра Соболева, Александра Селихова и Шамара Николсона, а у «Зенита» - Родригао, Малкома и Вильмара Барриоса.

«Драка не делает чести тому же Соболеву. Как он был дебилом, так им и остался. Это вообще маразм. Тем более, игра ничего из себя не представляла. А теперь игры на три-четыре дисквалифицируют. Соболев вообще сидел на лавке, зачем полез драться? У него одна извилина, и та, видно, совсем прямая. А бразильцев удалили – они смеются. У «Зенита» замены нормальные, а для «Спартака» дисквалификация игроков будет проблемкой», - приводит слова Варюшина «ВсеПроСпорт».

В серии пенальти «Зенит» победил со счетом 4:2. Решающий удар произвел экс-спартаковец Зелимхан Бакаев.

Красно-белые с 13 очками выиграли группу В и продолжат борьбу в верхней сетке плей-офф, путь РПЛ. Команда Сергея Семака, набрав 11 очков, опустилась на третье место в группе и будут в дальнейшем выступать в пути регионов.