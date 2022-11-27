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Дубль Крамарича принес Хорватии волевую победу над Канадой на ЧМ-2022

«Шахматные» вместе с Марокко возглавили квартет F.
27 ноября 2022 20:58
автор: Александр Шульгин

В матче второго тура группового этапа ЧМ-2022 сборная Хорватии обыграла команду Канады.

Встреча завершилась со счетом 4:1 в поьзу команды Златко Далича, в составе которой дубль оформил Андрей Крамарич. Еще по одному мячу забили Марко Ливайя и Ловро Майер.

Канадцы ответили быстрым голом Альфонсо Дэвиса уже на второй минуте.

Хорваты набрали четыре очка и вместе с Марокко возглавили турнирную таблицу группы F. Канадцы после двух поражений опустились на последнее, четвертое место, и лишились шансов выйти в плей-офф.

В заключительном туре Хорватия сыграет с Бельгией, а Канада - с Марокко.

ЧМ-2022
Групповой этап, 2-й тур
Хорватия - Канада - 4:1 (2:1)
Голы: Крамарич, 36; 70; Ливайя, 44; Майер, 90 - Дэвис, 2.
Предупреждения: Ловрен, 56; Модрич, 85 - Бушэнэн, 52; Миллер, 85.

источник: «Советский спорт»
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