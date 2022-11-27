«Краснодар» благодаря дублю Кордобы разгромил «Химки» и вышел в плей-офф ФОНБЕТ Кубка России

«Краснодар» на своем поле оказался сильнее подмосковных «Химок» в матче шестого тура группового этапа Кубка России. Встреча завершилась со счетом 4:1 в пользу «быков».
В составе победителей дубль оформил Джон Кордоба (32-я и 57-я минуты). Также по одному разу отличились Эдуард Сперцян (13-я) и Александр Кокшаров (90-я).
Гости ответили забитым мячом в исполнении Бутты Магомедова (30-я).
Таким образом, команда Александра Сторожука с 13 очками финишировала на первом месте квартета A и вышла в плей-офф турнира. Подопечные Спартака Гогниева остановились на четвертой строчке, имея в своем активе два очка, и завершили свой путь в соревновании.
источник: «Советский спорт»