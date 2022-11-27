«Локомотив» победил «Пари НН» и пробился в верхнюю сетку плей-офф ФОНБЕТ Кубка России

«Локомотив» в домашнем матче шестого тура группового этапа пути РПЛ ФОНБЕТ Кубка России победил «Пари НН» со счетом 3:1.
В составе новой команды Михаила Галактионова забивали Наяир Тикнизян (30-я минута), Франсуа Камано (33) и Вильсон Изидор (81), среди экс-подопечных наставника молодежной сборной России голом отличился Тимур Сулейманов (90+5), забив пенальти.
Таким образом, «железнодорожники» набрали 11 очков, поднялись на второе место в группе А и вышли в верхнюю сетку плей-офф, нижегородцы, оставшись с 10 очками, опустились на третью строчку и теперь сыграют в пути регионов.
Соперники команд в обоих сетках определятся с помощью жеребьевки.
ФОНБЕТ Кубок России
Путь РПЛ
Группа А
6-й тур
«Локомотив» (Москва) - «Пари НН» (Нижний Новгород) - 3:1 (2:0)
Голы: Тикнизян, 30; Камано, 33; Изидор, 81 - Сулейманов, 90+5 (пен.)