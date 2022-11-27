Сборные Испании и Германии объявили стартовые составы на матч ЧМ-2022

Тренерские штабы сборных Испании и Германии определились со стартовыми составами на матч второго тура группового этапа чемпионата мира-2022 в Катаре.

Испания: Симон, Карвахаль, Родриго, Лапорт, Альба, Асенсио, Гави, Бускетс, Педри, Торрес, Ольмо.

Германия: Нойер, Раум, Рюдигер, Керер, Киммих, Горецка, Гнабри, Мюллер, Мусиала, Зюле, Гюндоган.

Встреча между командами состоится сегодня, 27 ноября, на стадионе «Аль-Байт» в Эль-Хауре. Игру обслужит бригада арбитров во главе с представителем Нидерландов Данни Маккели. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.

Напомним, что в первом туре Испания разгромила Коста-Рику, а Германия уступила Японии (1:2).