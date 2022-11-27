Определились все участники четвертьфинала ФОНБЕТ Кубка России

После завершения группового этапа ФОНБЕТ Кубка России определились все участники плей-офф в обеих сетках.

В пути РПЛ сыграют победители групп «Краснодар», «Спартак», «Динамо» и «Урал», а также команды занявшие в них второе место «Локомотив», «Крылья Советов», «Ростов» и ЦСКА.

В пути регионов к ранее пробившихся из низших дивизионов «Уфе», «Звезде», ульяновской «Волге» и «Акрону» добавились клубы чемпионата России, ставшие в своих группах третьими, «Пари НН», «Зенит», «Ахмат» и «Торпедо».

Пары плей-офф в обеих сетках определятся с помощью жеребьевки, которая состоится на следующем неделе. Напомним, что далее после проигрыша в пути РПЛ команды отправляются в следующий этап пути регионов, поражение в нижней сетке ведет к вылету из ФОНБЕТ Кубка России.