Вертонген после поражения от Марокко признал, что сборная Бельгии очень старая

Защитник сборной Бельгии Ян Вертонген дал комментарий после поражения своей команды от национальной команды Марокко (0:2) во втором туре группового этапа чемпионате мира-2022 в Катаре.

«Мы плохо атакуем, потому что слишком стары. У нас качественные футболисты впереди, но и у Марокко тоже, и сегодня они играли лучше», - приводит слова футболиста зарубежная пресса.

Команда Валида Реграгуи с четырьмя очками располагается на второй позиции турнирной таблицы квартета F. Подопечные Роберто Мартинеса находятся на третьей строчке, имея в своем активе три очка.

В следующем туре Марокко сыграет с Канадой, а Бельгии будет противостоять Хорватия. Обе встречи состоятся 1 декабря.