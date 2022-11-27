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Дмитрий Булыкин: Вечер боев «Зенита» и «Спартака»

Бывший футболист «Локомотива» Дмитрий Булыкин в беседе с корреспондентом «Газеты.Ru» оценил неожиданную драку между «Зенитом» и «Спартаком».
27 ноября 2022 21:54

«Было скучновато смотреть матч, видать и самим футболистам было скучновато, раз они решили так поднять градус страстей.

Впечатления искрометные! Игроки «Зенита» и «Спартака» настолько завелись по ходу игры, что устроили настоящий вечер боев в конце игры, что их, конечно же, не красит. Наверное, такие были эмоции. Вот так сильно футболисты обеих команд хотели победить перед отпуском, что все в итоге вылилось в такое неспортивное поведение», — заявил Булыкин Газете.Ru

Напомним, что основное время матча завершилось вничью со счетом 0:0.

В серии пенальти сильнее оказались петербуржцы 4-2. Решающий пенальти на счету воспитанника красно-белых, выступающего за «Зенит», Зелимхана Бакаева.

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