Дмитрий Булыкин: Вечер боев «Зенита» и «Спартака»

«Было скучновато смотреть матч, видать и самим футболистам было скучновато, раз они решили так поднять градус страстей.

Впечатления искрометные! Игроки «Зенита» и «Спартака» настолько завелись по ходу игры, что устроили настоящий вечер боев в конце игры, что их, конечно же, не красит. Наверное, такие были эмоции. Вот так сильно футболисты обеих команд хотели победить перед отпуском, что все в итоге вылилось в такое неспортивное поведение», — заявил Булыкин Газете.Ru

Напомним, что основное время матча завершилось вничью со счетом 0:0.

В серии пенальти сильнее оказались петербуржцы 4-2. Решающий пенальти на счету воспитанника красно-белых, выступающего за «Зенит», Зелимхана Бакаева.