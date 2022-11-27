Валерий Гладилин: Футбол – это не хоккей или кикбоксинг

«Здесь, видимо, просто личные отношения двух футболистов — (Барриоса и Промеса, — прим. «Газеты.Ru) один толкнул, тот ответил, и вот так все пошло цепочкой. Матч-то уже в принципе закончился, надо было пенальти бить. Объяснить это можно концом сезона, напряжение все-таки было. Вот это такой выхлоп, игроки не сдержали нервы. Это их не оправдывает, футболисты опытные — должны были сдерживаться.

Все, кто удален, пропустят минимум по одному матчу. Что дальше — решит дисциплинарный комитет. Так поступать нельзя, потому что и болельщиков столько пришло, и молодежи надо другой пример показывать. На ровном месте развязать такую потасовку — это не очень красит игроков.

Это же не хоккей или кикбоксинг. Да, футбол жесткий, да, принципиальная борьба, но когда доходит до пинания и до драки — это неправильно», — заявил Гладилин «Газете.Ru».

Напомним, что основное время матча завершилось вничью со счетом 0:0.