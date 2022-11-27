Гакпо не удивлен интересом топ-клубов к своей персоне

Нападающий сборной Нидерландов Коди Гакпо прокомментировал интерес европейских топ-клубов к своей персоне.

«Я не удивлен. Я знаю, на что способен, но достичь своего самого высокого уровня всегда непросто, но возможно. Я еще не достиг этого, я могу улучшить свою игру во многих компонентах. Я знаю, что забил два гола на этом чемпионате мира. Но сейчас речь идет не об этом. Я могу совершенствоваться, ведь я должен помочь команде. Речь идет о том, чтобы в конце концов стать лучшей командой на турнире», - приводит слова футболиста зарубежная пресса.

Напомним, форвард забил уже два мяча в ворота соперников на ЧМ в Катаре.

После двух туров Нидерланды с четырьмя очками лидируют в группе А. В заключительном туре группового этапа команда Луи ван Гала сыграет с хозяевами первенства - Катаром.