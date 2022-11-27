Крамарич - после победы над Канадой: Хорватия показала, кто кого отымел

Нападающий сборной Хорватии Андрей Крамарич дал комментарий после матча второго тура группового этапа чемпионата мира-2022 с национальной командой Канады (4:1).

«Хочу поблагодарить тренера сборной Канады за мотивацию. Хорватия показала, кто кого отымел», - приводит слова футболиста зарубежная пресса.

Ранее наставник «кленовых листьев» применил ненормативную лексику, мотивируя своих подопечных на матч с вице-чемпионами мира.

После этой встречи хорваты набрали четыре очка и вместе с Марокко возглавили турнирную таблицу группы F. Канадцы после двух поражений опустились на последнее, четвертое место, и лишились шансов выйти в плей-офф.

В заключительном туре Хорватия сыграет с Бельгией, а Канада - с Марокко.