«Сразу в табло». Уткин отреагировал на драку в матче «Спартак» - «Зенит»

Популярный комментатор и блогер Василий Уткин отреагировал на драку в конце матча заключительного тура группового этапа ФОНБЕТ Кубка России между питерским «Зенитом» и московским «Спартаком».

«Какая прекрасная концовка матча Зенит - Спартак! Такого точно на ЧМ не увидишь. Настоящий махач! Ну правильно, мы ж страна мужественная, суровая. Мы не то что Криштиану Роналду, жвачку в трусах не носим и от ветра не падаем! Сразу в табло», - написал Уткин в своем телеграм-канале.

Напомним, после финального свистка команды устроили потасовку, которая переросла в масштабную драку. По ее результатам главный арбитр встречи Сергей Москалев показал шесть красных карточек - по три игрокам каждой команды.

Матч завершился со счетом 0:0 в основное время. В серии пенальти победу одержал «Зенит» (4:2).