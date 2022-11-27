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Маркус Рэшфорд - о Роналду: Играть с ним было невероятным опытом

Молодой англичанин не держит зла на португальца за его скандальный уход.
27 ноября 2022 23:02
автор: Максим Скороходов

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд высказал свое мнение о бывшем напарнике по команде Криштиану Роналду.

Напомним, что португалец и клуб расторгли контракт по взаимному согласию после скандального интервью Роналду английскому ТВ.

- Играть с ним было невероятным опытом. Он один из моих кумиров и человек, на которого я всегда равнялся. Это то, что я могу сохранить навсегда, желаю ему всего наилучшего, все мы хотим поблагодарить его за то, что он сделал для «Манчестер Юнайтед», - сказал Рэшфорд британской прессе.

Напомним, что Роналду и «Манчестер Юнайтед» расторгли контракт по обоюдному согласию в ноябре 2022 года. В текущем сезоне за «красных дьяволов» 37-летний нападающий провел 16 матчей, забил три гола и отдал две результативные передачи.

источник: «Советский спорт»
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