Маркус Рэшфорд - о Роналду: Играть с ним было невероятным опытом

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд высказал свое мнение о бывшем напарнике по команде Криштиану Роналду.

Напомним, что португалец и клуб расторгли контракт по взаимному согласию после скандального интервью Роналду английскому ТВ.

- Играть с ним было невероятным опытом. Он один из моих кумиров и человек, на которого я всегда равнялся. Это то, что я могу сохранить навсегда, желаю ему всего наилучшего, все мы хотим поблагодарить его за то, что он сделал для «Манчестер Юнайтед», - сказал Рэшфорд британской прессе.

Напомним, что Роналду и «Манчестер Юнайтед» расторгли контракт по обоюдному согласию в ноябре 2022 года. В текущем сезоне за «красных дьяволов» 37-летний нападающий провел 16 матчей, забил три гола и отдал две результативные передачи.