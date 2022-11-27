Тренер Марокко - о победе над Бельгией: Мы еще ничего не сделали

Главный тренер сборной Марокко Валид Реграгуи дал комментарий после своей команды над Бельгией (2:0) в матче второго тура группового этапа чемпионата мира-2022 в Катаре.

«Сегодня мы еще ничего не выиграли. Конечно, я доволен этой победой. Мы ничего не сделали, мы еще не вышли в плей-офф, но мы хотим это сделать. - приводит слова специалиста зарубежная пресса.

Команда Валида Реграгуи с четырьмя очками возглавила турнирную таблицу квартета F. Подопечные Роберто Мартинеса находятся на второй строчке, имея в своем активе три очка.

В следующем туре Марокко сыграет с Канадой, а Бельгии будет противостоять Хорватия. Обе встречи состоятся 1 декабря.