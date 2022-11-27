В РПЛ потроллили Ловрена после драки в матче «Зенит» - «Спартак»

Телеграм-канал РПЛ иронично обратился к защитнику питерского «Зенита» и сборной Хорватии Деяну Ловрену после массовой драки в матче ФОНБЕТ Кубка России между сине-бело-голубыми и московским «Спартаком».

«Когда сыграл на ЧМ, но пропустил все самое интересное», - такой пост появился в аккаунте лиги.

Напомним, после финального свистка команды устроили потасовку, которая переросла в масштабную драку. По ее результатам главный арбитр встречи Сергей Москалев показал шесть красных карточек - по три игрокам каждой команды.

Матч завершился со счетом 0:0 в основное время. В серии пенальти победу одержал «Зенит» (4:2).

«Спартак» выщел в плей-офф турнира с первого места в группе. «Зенит» занял третье, пропустив вперед самарские «Крылья Советов».