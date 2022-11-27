Анзор Кавазашвили: Драка? Это футбол

«Искать виноватых не буду. Для этого есть специальная комиссия в РФС, где будут разбирать данный вопрос и скажут, кого наказывать и дисквалифицировать.

Два сильных соперника встретились на поле. Заранее было определенно: игра будет сложной и ответственной. Не потому, что это кубковая игра, а потому, что встреча двух столиц и надо решить, кто сильнее. На данный момент сильной себя считает зенитовская организация.

Драка? Это футбол. Была абсолютно уличная хулиганская драка. Никого осуждать из футболистов не буду. Остальные решения примет КДК», — сказал Василевский Sport24.