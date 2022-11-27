Хрюнов - о драке в матче «Спартак» - «Зенит»: Нужно понимать, что ты являешься примером

Боксерский промоутер Владимир Хрюнов высказался о драке между футболистами «Зенита» и «Спартака» в матче шестого тура группового этапа пути РПЛ ФОНБЕТ Кубка России.

«Потасовку видел, не очень хорошая тема. Это эмоции, думаю, там много личного. Но нужно понимать, что на тебя смотрят и ты являешься примером», - приводит слова Хрюнова «РБ-Спорт».

Напомним, после свистка о завершении основного времени матча команды устроили потасовку, которая переросла в масштабную драку. По ее результатам главный арбитр встречи Сергей Москалев показал шесть красных карточек - по три игрокам каждой команде.

Матч завершился со счетом 0:0 в основное время. В серии пенальти победу одержал «Зенит» (4:2).