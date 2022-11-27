Сборные Испании и Германии не выявили победителя в матче ЧМ-2022

Сборные Испании и Германии не выявили победителя в матче второго тура группового этапа чемпионата мира-2022 в Катаре. Встреча завершилась со счетом 1:1.
В составе »Красной фурии» отличился Альваро Мората (62-я минута).
Бундестим ответили забитым мячом в исполнении Никласа Фюллькруга (83-я).
Таким образом, команда Луиса Энрике с четырьмя очками возглавляет турнирную таблицу квартета E. Подопечные Ханса-Дитера Флика находятся на четвертой строчке, набрав одно очко.
В следующем туре Испания сыграет с Японией, а Германии будет противостоять Коста-Рика. Обе встречи состоятся 1 декабря.
источник: «Советский спорт»