Сборные Испании и Германии не выявили победителя в матче ЧМ-2022

Команда-Мюнхгаузен. Как Германия угодила в «испанское болото» и сама себя из него вытащила (видео)

В матче второго тура группового этапа ЧМ-2022 сборная Германии была в шаге от второго поражения, но вырвала ничью у Испании (1:1) и сохранила неплохие шансы на выход в 1/8 финала.