Трое футболистов сборной Бразилии заболели перед матчем со Швейцарией

Футболисты сборной Бразилии Антони, Лукас Пакета и Алиссон испытывают недомогания, похожие на симптомы гриппа, сообщает местная пресса.

Все трое пропустили некоторые тренировки в составе национальной команды. Но 27 ноября, в воскресенье, они участвовали на открытой части тренировочных занятий.

Напомним, что 28 ноября сборная Бразилии сыграет во втором туре группового этапа чемпионата мира в Катаре против команды Швейцарии. Встреча пройдет в Лусаиле и начнется в 19:00 по Москве.