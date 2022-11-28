Энрике доволен результатом матча с Германией

Главный тренер сборной Испании Луис Энрике прокомментировал результат матча второго тура группового этапа ЧМ-2022, в котором его команда сыграла вничью с Германией.

«Мы были очень близки к тому, чтобы сделать счёт 2-0. Однако футбол настолько капризный, что могли и проиграть.

Нам не хватало свежести, когда у нас было преимущество. Германия пошла вперед, для них это было «все или ничего». Нам не хватало интенсивности прессинга на чужой половине поля.

В целом мы должны быть удовлетворены. Посмотрите на Германию - никто бы не отрицал, что они могут дойти до финала, но сейчас имеют только одно набранное очко», - приводит слова специалиста испанская пресса.

Напомним, встреча завершилась со счетом 1:1. В составе »Красной фурии» отличился Альваро Мората (62-я минута). Бундестим ответили забитым мячом в исполнении Никласа Фюллькруга (83-я).

Таким образом, команда Луиса Энрике с четырьмя очками возглавляет турнирную таблицу квартета E. Подопечные Ханса-Дитера Флика находятся на четвертой строчке, набрав одно очко.

В следующем туре Испания сыграет с Японией, а Германии будет противостоять Коста-Рика. Обе встречи состоятся 1 декабря.