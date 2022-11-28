Тьяго Силва рассказал, как ему удалось в 38 лет попасть в заявку Бразилии на ЧМ

Защитник сборной Бразилии Тьяго Силва поделился секретами своего футбольного долголетия. Напомним, футболисту 38 лет, и он поехал на ЧМ-2022 в составе своей национальной команды.

«Я всегда тщательно следил за собой, стремился играть на высоком уровне как можно дольше. Я пожертвовал многим ради этого. В первый же день после поражения от Бельгии в России я поставил перед собой цель сыграть ещё на одном чемпионате мира. И я ее достиг. Я всегда много работал и верил в свои силы», - приводит слова игрока пресс-служба ФИФА.

Напомним, в первом туре группового этапа ЧМ бразильцы обыграли Сербию со счетом 2:0.

28 ноября команда Тите сразится со Швейцарией. Начало встречи в 19.00 по московскому времени.