Продление прочного и взаимовыгодного сотрудничества

25 ноября генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов и генеральный директор компании Фонбет Сергей Анохин подписали договор, продлевающий стратегическое партнерство организаций. Главная цель нового этапа сотрудничества – всестороннее развитие футбола в России, в том числе любительского и инклюзивного.

Фонбет тесно сотрудничает с Российским футбольным союзом уже пять лет. Первый договор, подписанный организациями в 2017 году, стал самым крупным в истории взаимодействия букмекерских компаний и спортивных федераций в стране.

В рамках нового соглашения Фонбет продолжит спонсировать национальные мужскую и женскую сборные, а также медиакоманду «Наши парни». Кроме того, особое внимание букмекер уделит поддержке массового футбола в форматах 6х6, 7х7 и 8х8 и проектам РФС для спортсменов с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья.

Максим Митрофанов, генеральный секретарь РФС:

– За последние годы Российский футбольный союз и компания Фонбет проявили себя надежными партнерами. Сегодня мы заключили соглашение о продолжении нашего стратегического сотрудничества, направленного на развитие российского футбола на всех уровнях. Мы рады, что в компании Фонбет разделяют наши ценности, в том числе, стремление Союза уделять особое внимание проектам в сфере массового и инклюзивного футбола. Уверен, вместе мы сможем вывести наше взаимодействие на новый уровень и сделать его еще более эффективным.

Сергей Анохин, генеральный директор Фонбет:

– У Фонбет и РФС общие цели. Это рост популярности футбола в стране и вовлечение в занятия спортом как можно большего числа людей самых разных возрастов. Нашему сотрудничеству с Российским футбольным союзом уже пять лет. В этом году эти отношения стали еще прочнее. Фонбет стал титульным партнером Кубка России – одного из ключевых турниров, проходящих под эгидой РФС. Также мы намерены и дальше помогать различным сборным России, которые продолжают определять лицо нашего футбола.