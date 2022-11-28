Сборная Камеруна заменила вратаря перед матчем с командой Сербией

Сборные Камеруна и Сербии опубликовали стартовые составы на матч второго тура группового этапа чемпионата мира по футболу в Катаре.

У камерунцев место в воротах займет Эпасси, который заменил Андре Онану, выведенного, как сообщают британские СМИ, из состава по дисциплинарным причинам.

Сборная Камеруна: Эпасси, Н’Кулу, Замбо-Ангисса, Токо-Экамби, Шупо-Мотинг, Куде, Онгла, Фай, Мбемо, Кастеллетто, Толо.

Сборная Сербии: В. Милинокович-Савич, Павлович, Миленкович, Велькович, Максимович, Митрович, Тадич, Живкович, Лукич, Костич, С. Милинокович-Савич

Матч будет судить бригада судей из Объединенных Арабских Эмиратов: главный судья Мохаммед Абдулла, его ассистенты: Мохаммед аль Хаммади и Хасан аль Махри.

В первой игре группы G сборная Сербии проиграла бразильцам – 0:2, а команда Камеруна уступила футболистам Швейцарии – 0:1.

Встреча начнется в 13:00.