Николай Комличенко: В новогоднюю ночь пожелаю себе карьеру без травм

Нападающий «Ростова» Николай Комличенко в личной беседе с корреспондентом «Советского спорта» Дарьей Савиновой рассказал о том, какую сборную он поддерживает на чемпионате мира-2022, а также объяснил, где планирует провести отпуск и что загадает в новогоднюю ночь.

- Вы смотрите чемпионат мира? За кого больше всех болеете?

- За испанцев. Они больше всех пока понравились.

- Где и как планируйте провести свой отпуск?

- Дома в Краснодаре, потом в Москве с семьей.

- Как в целом оцените 2022 год для вашей команды и для вас лично?

- Положительно.

- Какие задачи ставите себе на следующий год? Что загадаете в новогоднюю ночь?

- Пожелаю себе карьеру без травм, а своим родным и близким здоровья.