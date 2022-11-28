Уциев назвал три самих ярких воспоминания за время своих выступлений в «Ахмате»

Защитник «Ахмата» Ризван Уциев в личной беседе корреспонденту «Советского спорта» Дарье Савиновой прокомментировал игру группового этапа ФОНБЕТ Кубка России против «Ростова» (0:3), а также назвал самые яркие воспоминания в карьере.

- Очень важная игра была, все настраивались, но так получилось, что проиграли.

- Можете назвать три самых ярких воспоминания за время выступлений в «Ахмате»?

- Первый домашний матч при своих болельщиках. Матч на «Ахмат Арене» при полном стадионе с «Анжи» и первый гол за нашу команду.