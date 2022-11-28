Сборная Сербии на последних минутах первого тайма вышла вперед в матче с Камеруном

В матче группы G между сборными Камеруна и Сербии после первого тайма ведут сербские футболисты – 2:1.

Камерунские футболисты открыли счет после розыгрыша углового удара. Мяч в ворота отправил защитник камерунцев Жан-Шарль Кастеллетто. Этот мяч стал первым для камерунской сборной на этом чемпионате мира.

В компенсированное время первого тайма защитник сборной Сербии Страхиня Павлович сравнял счет. А еще через две минуты Сергей Милинкович-Савич вывел свою команду вперед.

Сербские футболисты больше владели мячом и больше били по воротам, чем их соперники (8-7), при этом камерунцы трижды попали в створ ворот, их соперники - дважды.

В первой игре группы G сборная Сербии проиграла бразильцам – 0:2, а команда Камеруна уступила футболистам Швейцарии – 0:1.