World Cup 2022МАРАФОН КАТАР-2022ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катание>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Онана пропустит оставшиеся матчи сборной Камеруна на ЧМ-2022 из-за конфликта с тренером

Вратарь покинул расположение команды.
28 ноября 2022 14:21
автор: Владислав Корегин

Голкипер «Интера» и сборной Камеруна Андре Онана больше не сыграет за национальную команду на чемпионате мира в Катаре. Об этом сообщает журналист Николо Скира в своих соцсетях.

Отмечается, что футболист принял решение покинуть расположение сборной до окончания мундиаля после того, как между ним и главным тренером Ригобером Сонгом произошел конфликт.

Ранее стало известно, что вратарь был отстранен от оставшихся игр ЧМ.

Напомним, что Онана вышел в стартовом составе Камеруна в матче первого тура группового этапа со Швейцарией (0:1). В игре с Сербией позицию первого номера занял Дэвис Эпасси.

источник: «Советский спорт»
Это интересно:
Сон Хын Мин заявлен в стартовый состав сборной Южной Кореи на матч с Ганой
Встреча в группе H начнется в 16:00
28.11.2022 15:13
Футбол
автор: Александр Евграфов
Сборные Камеруна и Сербии сыграли вничью, забив шесть мячей на двоих
В группе G у этих команд по одному очку.
28.11.2022 15:02
Футбол
автор: Александр Евграфов
Кроос не заинтересован в переходе в «Манчестер Сити»
Немецкий игрок отказался от данного трансфера.
28.11.2022 14:37
Футбол
автор: Владислав Корегин
Онана пропустит оставшиеся матчи сборной Камеруна на ЧМ-2022 из-за конфликта с тренером
Вратарь покинул расположение команды.
28.11.2022 14:21
Футбол
автор: Владислав Корегин
Уциев назвал три самих ярких воспоминания за время своих выступлений в «Ахмате»
Уциев назвал три самих ярких воспоминания за время своих выступлений в «Ахмате»
Футболист дебютировал в составе грозненцев в ноябре 2005 года.
28.11.2022 13:57
Футбол
автор: Дарья Савинова
Сборная Сербии на последних минутах первого тайма вышла вперед в матче с Камеруном
Сербские футболисты забили два мяча за две минуты компенсированного времени.
28.11.2022 13:55
Футбол
автор: Александр Евграфов
Федерация футбола Ирана потребовала дисквалифицировать сборную США
Федерация футбола США умышленно исказила государственный флаг Ирана, поддерживая протесты в стране.
28.11.2022 13:22
Футбол
автор: Александр Евграфов
Данил Глебов: У нас в «Ростове» 11 капитанов на поле
Данил Глебов: У нас в «Ростове» 11 капитанов на поле
Полузащитник «Ростова» Данил Глебов в личной беседе с корреспондентом «Советского спорта» Дарьей Савиновой рассказал о статусе капитана в команде, а также ответил на вопрос о том, за кого он болеет на чемпионате мира-2022.
28.11.2022 13:19
Футбол
автор: Дарья Савинова
Николай Комличенко: В новогоднюю ночь пожелаю себе карьеру без травм
Николай Комличенко: В новогоднюю ночь пожелаю себе карьеру без травм
Также футболист отметил, что планирует провести свой отпуск в Краснодаре и Москве.
28.11.2022 12:42
Футбол
автор: Дарья Савинова
Продление прочного и взаимовыгодного сотрудничества
Продление прочного и взаимовыгодного сотрудничества
Главная цель нового соглашения — развитие российского футбола на всех уровнях.
28.11.2022 12:20
Футбол
автор: Сергей Иванов
Настоящие братушки! Как Сербия с русской щедростью подарила ничью скандальному Камеруну
В пока что самом веселом матче на ЧМ-2022 сборная Сербии в группе G не удержала победу над камерунцами (3:3), ведя с разницей в два мяча.
Дом престарелых под флагом Бельгии и другие мемы ЧМ-2022
Главные события чемпионата мира по футболу в Катаре в картинках.
Еженедельный розыгрыш «Джекпота» от «Лиги Ставок» 28.11.2022: на кону 5 750 000 рублей!
28 ноября 2022 года состоится очередной розыгрыш акции «Джекпот. Большой куш», которую проводит букмекерская компания «Лига Ставок».
«Сербы и корейцы пострадают от африканцев». Прогнозы Сафонова на матчи ЧМ-2022
Футбольный агент Алексей Сафонов поделился с "Плеймейкером" ожиданиями от матчей 2-го тура ЧМ-2022 в группах G и H: Камерун - Сербия, Южная Корея - Гана, Бразилия - Швейцария, Португалия - Уругвай.
Русский вечер в НХЛ! Голы и передачи Капризова и Кузьменко снова приносят победы (видео)
Гол и две результативные передачи Кирилла Капризова помогли «Миннесоте» обыграть «Аризону» (4:3), а «Ванкувер» в гостях добыл волевую победу с таким же счетом над «Сан-Хосе» благодаря шайбе Андрея Кузьменко в овертайме.
Команда-Мюнхгаузен. Как Германия угодила в «испанское болото» и сама себя из него вытащила (видео)
В матче второго тура группового этапа ЧМ-2022 сборная Германии была в шаге от второго поражения, но вырвала ничью у Испании (1:1) и сохранила неплохие шансы на выход в 1/8 финала.
Коста-Рика забивает единственным ударом за два матча! Летопись всех голов ЧМ-2022 (видео обновляется)
«Плеймейкер» представляет подборку всех голов проходящего в Катаре чемпионата мира по футболу. Страница обновляется после каждого игрового дня турнира.
«Кленовые» ответили за острый язык! Как Хорватия разгромила безбашенную Канаду на ЧМ-2022
Понравившаяся многим сборная Канада крупно проиграла вице-чемпионам мира хорватам (1:4), досрочно потеряв шансы на выход в плей-офф чемпионата мира.
Рекорд Семененко — на закуску! Чем завершился последний этап Гран-при
В Перми финишировал шестой, заключительный турнир серии Гран-при России-2022.
Камерун – Сербия, Южная Корея – Гана, Бразилия – Швейцария, Португалия – Уругвай: расклад и расписание трансляций 2-го тура ЧМ-2022 в группах G и H 26.11.2022
28 ноября Дани Алвес может сравняться с Роберто Карлосом по количеству матчей за Бразилию, а Сон Хын Мин войти в тройку лучших бомбардиров корейской сборной. «Плеймейкер» представляет игры с участием восьми представителей групп G и H.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2022г. Все права защищены.
 яндекс.метрика