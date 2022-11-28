Онана пропустит оставшиеся матчи сборной Камеруна на ЧМ-2022 из-за конфликта с тренером

Голкипер «Интера» и сборной Камеруна Андре Онана больше не сыграет за национальную команду на чемпионате мира в Катаре. Об этом сообщает журналист Николо Скира в своих соцсетях.

Отмечается, что футболист принял решение покинуть расположение сборной до окончания мундиаля после того, как между ним и главным тренером Ригобером Сонгом произошел конфликт.

Ранее стало известно, что вратарь был отстранен от оставшихся игр ЧМ.

Напомним, что Онана вышел в стартовом составе Камеруна в матче первого тура группового этапа со Швейцарией (0:1). В игре с Сербией позицию первого номера занял Дэвис Эпасси.