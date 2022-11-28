Кроос не заинтересован в переходе в «Манчестер Сити»

Руководство «Манчестер Сити» не сможет подписать полузащитника «Реала» Тони Крооса. Об этом сообщают испанские СМИ.

Отмечается, что главный тренер «горожан» Хосеп Гвардиола был лично заинтересован в приглашение опытного хавбека в свою команду, однако сам футболист отказался от переезда в стан клуба АПЛ.

Ранее в СМИ появлялась информация, что «манкунианцы» готовы подписать Крооса по окончании текущего сезона на правах свободного агента.

Добавим, что Кроос является игроком «Реала» с июля 2014 года. Всего за мадридцев он провел 383 матча, забил 26 голов и отдал 87 результативных передач.