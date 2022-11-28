Сборные Камеруна и Сербии сыграли вничью, забив шесть мячей на двоих

Сборные Камеруна и Сербии сыграли вничью в матче второго тура группы G группового этапа чемпионата мира по футболу в Катаре. Встреча на стадионе «Эль-Джануб» в Эль-Вакре завершилась со счетом 3:3.

Камерунские футболисты открыли счет после розыгрыша углового удара. Мяч в ворота отправил защитник камерунцев Жан-Шарль Кастеллетто. Этот мяч стал первым для камерунской сборной на этом чемпионате мира.

В компенсированное время первого тайма защитник сборной Сербии Страхиня Павлович сравнял счет после навеса со штрафного. А еще через две минуты Сергей Милинкович-Савич вывел свою команду вперед точным ударом из-за пределов штрафной площади.

Во втором тайме гол Александра Митровича на 53-й минуте упрочил преимущество сербов. Для Митровича этот гол стал 51-м в карьере за национальную сборную.

На 63-й минуте нападающий сборной Камеруна Венсан Абубакар, выйдя один на один с голкипером сербской команды, отыграл один мяч, а через три минуты Эрик Шупо-Мотинг сравнял счет в матче.

Сборная Сербии нанесла 15 ударов по воротам соперника, из них 6 в створ, у камерунских футболистов 13 ударов, 8 из которых в створ.

Сборные Сербии и Камеруна набрали по одному очку, в группе G лидируют бразильцы и швейцарцы, которые встретятся между собой также в понедельник.

2 декабря сборная Камеруна сыграет с командой Бразилии, а сербские футболисты встретятся с швейцарскими. Начало обоих матче в 22:00 по московскому времени.

Чемпионат мира по футболу

Группа G. 2-й тур

Камерун – Сербия – 3:3 (1:2)

Голы: Кастелетто, 29. Абубакар, 63. Шупо-Мотинг, 66 – Павлович, 45+1. С.Милинкович-Савич, 45+3. Митрович, 53.