Сон Хын Мин заявлен в стартовый состав сборной Южной Кореи на матч с Ганой

Сборные Южной Кореи и Ганы объявили стартовые составы на матч второго тура группового этапа чемпионата мира в Катаре. Нападающий «Тоттенхэма» Сон Хын Мин выйдет на поле с первых минут.

Сборная Южной Кореи: Ким Сын Гю, Ким Джин Су, Ким Мин Чжэ, Ву Юн Чун, Хван Ин Бом, Сон Хын Мин, Чо Гю Сон, Ким Мун Хван, Ким Юн Гвон, Квон Чан Хун, Чон Ву Юн.

Сборная Ганы: Ати‑Зиджи, Лэмпти, Салису, Парти, Дж. Айю, А. Айю, Амарти, Менса, Уильямс, Кудус, Абдул Самед.

Встречу рассудит английская бригада судей во главе с Энтони Тейлором, которому будут помогать Гэри Бесвик и Адам Нанн.

В первом матче на чемпионате южнокорейские футболисты сыграли вничью со сборной Уругвая - 0:0, а сборная Ганы проиграла футболистам Португалии - 2:3.

Начало матча в 16:00 по московскому времени.