Тренер сборной Камеруна – об отстранении Онана: Я должен ставить интересы команды выше личных

Главный тренер сборной Камеруна Ригобер Сонг прокомментировал отчисление вратаря сборной Андре Онана из команды.

«Онана – один из лучших вратарей Европы. Он важный игрок, но я должен ставить интересы команды выше личных. Каждый футболист должен уважать команду. Я рискнул, сделав такой шаг, но я как отец для всех и обязан брать ответственность. Я не буду приносить извинения за то, что сделал. Посмотрим, как он будет относиться к правилам», - процитировали Сонга испанские СМИ.

Ранее СМИ сообщило, что вратарь Онана был отчислен из национальной сборной из-за конфликта с тренером.

В матче со сборной Сербии место в воротах занял Девис Эпасси.