ФИФА может оштрафовать Немецкий футбольный союз за поведение игроков сборной

Международная федерация футбола (ФИФА) может оштрафовать Немецкий футбольный союз (DFB) за нарушение игроками сборной правил проведения пресс-конференций, сообщают немецкие СМИ.

Предматчевая пресс-конференция сборной Германии накануне игры с командой Испании прошла без участия игроков. Главный тренер команды Ханси Флик объяснил этот шаг нежеланием отвлекать футболистов от подготовки к матчу.

По регламенту ФИФА на пресс-конференции помимо главного тренера должен присутствовать и игрок команды. По данным источника, DFB просила перенести пресс-конференцию в тренерский лагерь сборной, но ФИФА отказалась.

Немецкому футбольному союзу за данное нарушение может быть вынесено предупреждение или наложен штраф.