Дубль Кудуса принес победу сборной Ганы над командой Южной Кореи

Сборная Ганы вырвала победу в матче со сборной Южной Кореи во втором туре группы H группового раунда чемпионата мира по футболу.

Встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу сборной Ганы. Счет открыл защитник Мохаммед Салису на 24-й минуте встречи, а спустя десять минут полузащитник ганской сборной Мохаммед Кудус после навеса во вратарскую удвоил преимущество своей команды.

Во втором тайме Гуе Сон Чо забил за три минуты (58-я и 61-я минута) два мяча и сравнял счет. Однако на 68-й минуте свой второй гол в матче провел Мохаммед Кудус. Этот мяч оказался победным во встрече.

Сборная Ганы набрала три очка и сравнялась по этому показателю со сборной Португалии, возглавляющей группу. У команды Южной Кореи осталось одно очко, как и у сборной Уругвая.

Сборные Португалии и Уругвая сыграют сегодня, в понедельник, в 22:00.

2 декабря в заключительном туре группового этапа встретятся сборные Южной Кореи и Португалии, а также сборные Ганы и Уругвая. Оба матча начнутся в 18:00 по московскому времени.

Чемпионат мира по футболу. Группа H

Южная Корея - Гана - 2:3 (0:2)

Голы: Гуе Сон Чо, 58, 61 – Салису, 24. Кудус, 34, 68.