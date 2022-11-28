Ришарлисон и Винисиус выйдут в стартовом составе сборной Бразилии на матч со Швейцарией

Стали известны стартовые составы сборных Бразилии и Швейцарии в матче второго тура группы G на чемпионате мира в Катаре.
Отметим, что очная встреча национальных команд состоится в понедельник, 28 ноября, в Дохе. Начало – в 19:00 мск. Главным арбитром игры назначен Иван Бартон.
Бразилия: Алиссон, Милитао, Тиаго Силва, Маркиньос, Алекс Сандро, Каземиро, Фред, Лукас Пакета, Ришарлисон, Рафинья, Винисиус Жуниор.
Швейцария: Зоммер, Видмер, Эльведи, Аканджи, Родригес, Джака, Фройлер, Соу, Варгас, Ридер, Эмболо.
Добавим, что в первом туре мундиаля бразильская национальная команда обыграла сборную Сербии со счетом 2:0, а команда Швейцарии одолела с минимальным счетом Камерун (1:0).
источник: «Советский спорт»