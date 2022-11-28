World Cup 2022МАРАФОН КАТАР-2022ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катание>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Вратарь «Зенита» Иван заявил, что забыл о серии пенальти

Голкипер был так сосредоточен на игре, что вспомнил о регламенте только после окончания основного времени.
28 ноября 2022 18:17
автор: Александр Евграфов

Вратарь «Зенита» забыл про серию послематчевых пенальти, которая проводится, если в основное время матча была зафиксирована ничья. Об этом он рассказал сам в интервью официальному каналу санкт-петербургской команды.

«Я очень рад, что помог своей команде, но хотел, чтобы исход игры решился в положенные 90 минут. Я был настолько сосредоточен на этом, что забыл о серии пенальти. Произошло то, что произошло. Рад, что мы победили, это не только моя победа, но и всей команды, хочу разделить ее со всеми», - сказал бразильский вратарь.

Голкипер в серии послематчевых пенальти отразил два удара, а «Зенит» победил в серии 4:2. Но победа все равно не позволила действующему чемпиону подняться выше третьего места в группе, и «Зенит» продолжит борьбу за Кубок через Путь регионов.

Жеребьевка стартовых раундов плей-офф пройдёт на следующей неделе

Это интересно:
Нкунку перейдет в «Челси» за 60 миллионов евро
Француз договорился с английской командой о долгосрочном контракте.
28.11.2022 18:30
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Главный тренер сборной Южной Кореи был удален после матча
Паулу Бенту получил красную карточку за претензии к арбитру.
28.11.2022 18:27
Футбол
автор: Александр Евграфов
Вратарь «Зенита» Иван заявил, что забыл о серии пенальти
Голкипер был так сосредоточен на игре, что вспомнил о регламенте только после окончания основного времени.
28.11.2022 18:17
Футбол
автор: Александр Евграфов
Ришарлисон и Винисиус выйдут в стартовом составе сборной Бразилии на матч со Швейцарией
Встреча второго тура группового этапа чемпионата мира в Катаре состоится на стадионе «Стэдиум 974».
28.11.2022 18:14
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Дубль Кудуса принес победу сборной Ганы над командой Южной Кореи
Южнокорейские футболисты серьезно осложнили себе задачу по выходу из группы.
28.11.2022 18:02
Футбол
автор: Александр Евграфов
ФИФА может оштрафовать Немецкий футбольный союз за поведение игроков сборной
Международная федерация футбола открыла дисциплинарное дело.
28.11.2022 17:41
Футбол
автор: Александр Евграфов
Тренер сборной Камеруна – об отстранении Онана: Я должен ставить интересы команды выше личных
Ригобер Сонг жестко высказался по поводу отчисления голкипер из состава сборной.
28.11.2022 17:33
Футбол
автор: Александр Евграфов
Сон Хын Мин заявлен в стартовый состав сборной Южной Кореи на матч с Ганой
Встреча в группе H начнется в 16:00
28.11.2022 15:13
Футбол
автор: Александр Евграфов
Сборные Камеруна и Сербии сыграли вничью, забив шесть мячей на двоих
В группе G у этих команд по одному очку.
28.11.2022 15:02
Футбол
автор: Александр Евграфов
Кроос не заинтересован в переходе в «Манчестер Сити»
Немецкий игрок отказался от данного трансфера.
28.11.2022 14:37
Футбол
автор: Владислав Корегин
Бороться с Валиевой на чемпионате России могут четверо, и Трусовой среди них нет. Итоги Гран-при
По общему зачету завершившейся серии из шести турниров можно определить не только будущих финалистов Гран-при, но и весь расклад сил в российской «фигурке».
Ох уж эта Африка! Как ганцы в сумасшедшем матче с корейцами вырвали первую победу на ЧМ-2022
Дубль Мохаммеда Кудуса помог сборной Ганы дожать Южную Корею (3:2) в матче второго тура группового этапа чемпионата мира в Катаре.
«Кейн должен забить Уэльсу, Штаты могут не справиться с Ираном». Прогнозы Кирьякова на матчи ЧМ-2022
Бывший нападающий сборной России Сергей Кирьяков поделился с «Плеймейкером» ожиданиями от матчей 3-го тура ЧМ-2022 в группах А и B: Нидерланды – Катар, Эквадор – Сенегал, Уэльс – Англия, Иран – США.
Настоящие братушки! Как Сербия с русской щедростью подарила ничью скандальному Камеруну
В пока что самом веселом матче на ЧМ-2022 сборная Сербии в группе G не удержала победу над камерунцами (3:3), ведя с разницей в два мяча.
Дом престарелых под флагом Бельгии и другие мемы ЧМ-2022
Главные события чемпионата мира по футболу в Катаре в картинках.
Еженедельный розыгрыш «Джекпота» от «Лиги Ставок» 28.11.2022: на кону 5 750 000 рублей!
28 ноября 2022 года состоится очередной розыгрыш акции «Джекпот. Большой куш», которую проводит букмекерская компания «Лига Ставок».
«Сербы и корейцы пострадают от африканцев». Прогнозы Сафонова на матчи ЧМ-2022
Футбольный агент Алексей Сафонов поделился с "Плеймейкером" ожиданиями от матчей 2-го тура ЧМ-2022 в группах G и H: Камерун - Сербия, Южная Корея - Гана, Бразилия - Швейцария, Португалия - Уругвай.
Русский вечер в НХЛ! Голы и передачи Капризова и Кузьменко снова приносят победы (видео)
Гол и две результативные передачи Кирилла Капризова помогли «Миннесоте» обыграть «Аризону» (4:3), а «Ванкувер» в гостях добыл волевую победу с таким же счетом над «Сан-Хосе» благодаря шайбе Андрея Кузьменко в овертайме.
Команда-Мюнхгаузен. Как Германия угодила в «испанское болото» и сама себя из него вытащила (видео)
В матче второго тура группового этапа ЧМ-2022 сборная Германии была в шаге от второго поражения, но вырвала ничью у Испании (1:1) и сохранила неплохие шансы на выход в 1/8 финала.
Коста-Рика забивает единственным ударом за два матча! Летопись всех голов ЧМ-2022 (видео обновляется)
«Плеймейкер» представляет подборку всех голов проходящего в Катаре чемпионата мира по футболу. Страница обновляется после каждого игрового дня турнира.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2022г. Все права защищены.
 яндекс.метрика