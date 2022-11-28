Вратарь «Зенита» Иван заявил, что забыл о серии пенальти

Вратарь «Зенита» забыл про серию послематчевых пенальти, которая проводится, если в основное время матча была зафиксирована ничья. Об этом он рассказал сам в интервью официальному каналу санкт-петербургской команды.

«Я очень рад, что помог своей команде, но хотел, чтобы исход игры решился в положенные 90 минут. Я был настолько сосредоточен на этом, что забыл о серии пенальти. Произошло то, что произошло. Рад, что мы победили, это не только моя победа, но и всей команды, хочу разделить ее со всеми», - сказал бразильский вратарь.

Голкипер в серии послематчевых пенальти отразил два удара, а «Зенит» победил в серии 4:2. Но победа все равно не позволила действующему чемпиону подняться выше третьего места в группе, и «Зенит» продолжит борьбу за Кубок через Путь регионов.

Жеребьевка стартовых раундов плей-офф пройдёт на следующей неделе