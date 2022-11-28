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Главный тренер сборной Южной Кореи был удален после матча

Паулу Бенту получил красную карточку за претензии к арбитру.
28 ноября 2022 18:27
автор: Александр Евграфов

Главный тренер сборной Южной Кореи Паулу Бенту получил красную карточку после финального свистка матча его команды против сборной Ганы. Причиной удаления тренера стала его эмоциональная реакция на окончание игры.

К основному времени матча главный арбитр Энтони Тейлор добавил 10 минут. Компенсированное время уже истекло, но в последней атаке корейские футболисты заработали право на угловой. Тем не менее арбитр завершил встречу, не дав реализовать стандартное положение.

Это вызвало негодование у игроков и тренеров. Бенту выбежал на поле и эмоционально начал разговаривать с судьей, который и показал красную карточку тренеру.

Сборная Южной Кореи проиграла футболистам Ганы со счетом 2:3. Сборная Ганы набрала три очка и сравнялась по этому показателю со сборной Португалии, возглавляющей группу. У команды Южной Кореи осталось одно очко, как и у сборной Уругвая. Сборные Португалии и Уругвая сыграют сегодня, в понедельник, в 22:00.

2 декабря в заключительном туре группового этапа встретятся сборные Южной Кореи и Португалии, а также сборные Ганы и Уругвая. Оба матча начнутся в 18:00 по московскому времени.

источник: «Советский спорт»
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