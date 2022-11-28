Нкунку перейдет в «Челси» за 60 миллионов евро

Руководство «Челси» согласовало трансфер форварда «Лейпцига» Кристофера Нкунку за 60 миллионов евро. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в своих соцсетях.

Отмечается, что 25-летний француз пропускает нынешний чемпионат мира в Катаре из-за травмы, полученной на тренировке накануне старта турнира.

Как утверждает источник, представители лондонцев договорились с клубом Бундеслиги о переходе нападающего летом 2023 года. Игрок сборной Франции заранее прошел медицинское обследование для сделки.

Добавим, что Нкунку выступает за «Лейпциг» с июня 2019 года. В текущем сезоне за команду Марко Розе он провел 23 матча, забил 17 голов и отдал четыре результативные передачи.